Mentale dreun voor Dumoulin

Raymond Kerckhoffs Ⓒ Telesport

Iedere pedaalwenteling was raak. In elk doel dat hij stelde, overtrof hij zichzelf. Tom Dumoulin fietste op een roze wolk door het wielerjaar 2017. Alles wat hij aanraakte, leek in goud te veranderen. Van de verrassende eindzege in de Giro d’Italia naar een vernietigende uithaal op het WK-tijdrijden. De winst in de Binckbank Tour als tussendoortje en de wereldtitel op de ploegentijdrit als grote verrassing.