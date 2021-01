Premium Voetbal

’Betaald voetbal oplossing om mensen thuis te houden’

De Keuken Kampioen Divisie is al over de helft heen en de Eredivisie volgt komend weekeinde. Tijd voor een tussenbalans met manager competitiezaken Jan Bluyssen van de KNVB over voetballen in coronatijd. Wat betekent de invoering van de avondklok voor het betaald voetbal? En hoe denkt hij over het c...