Moeder Ronaldo haalt uit: ’Cristiano slachtoffer ’voetbalmaffia’’

De Portugees heeft net als Lionel Messi nu vijf keer de award in ontvangst mogen nemen. De Juventus-aanvaller staat - uiteraard net als de Argentijn - op de shortlist van 30 spelers voor de editie van 2019. In december wordt tijdens een gala bekendgemaakt wie de opvolger wordt van Luka Modric, die hem vorig jaar won.

Dolores sprak op een evenement in hun geboorteplaats Madeira. „Er is gewoon een maffia. Dat is het juiste woord ervoor. Ja, er is een voetbalmaffia. Als je ziet wat er allemaal is gebeurd, dan realiseer je je dat dat komt door die maffia.”

Ze vervolgt: „Als hij Spaans of Engels was geweest, hadden ze niet gedaan wat ze nu hebben gedaan...maar omdat hij een Portugees en van Madeira is.. nou ja, dan gebeurt dit.”

Toch is ze optimisch over de winstkansen van Cristiano betreffende het winnen van zijn zesde Ballon d’Or. „Ik weet niet of hij gaat winnen, maar ik heb er vertrouwen in. Als je toch kijkt wat hij afgelopen seizoen allemaal gedaan heeft, verdient hij het ook.”