Djokovic hoopt op medewerking van Australische regering

Vanwege de quarantaineregels zouden veel tennissers al half december in Australië moeten arriveren, om vervolgens twee weken in quarantaine te verblijven. Daardoor twijfelde Djokovic openlijk aan zijn deelname aan de ATP Cup, die op 1 januari zou moeten beginnen. Het idee is dat de ATP Cup alleen wordt gespeeld in de staat Victoria, om reizen zoveel mogelijk te beperken.

„Ik hoop dat er steun en begrip zal zijn van de regering van Victoria en Australië, voor de spelers en voor Tennis Australia. Hopelijk stellen ze spelers in staat te spelen in de tweede week van quarantaine”, zei Djokovic, de nummer 1 van de wereld, tijdens de ATP Finals.

„Je kunt dan in ieder geval een of twee toernooien houden voorafgaand aan de Australian Open, wat voor de spelers belangrijk is. Hopelijk gaat het versoepelen van de quarantaineregels helpen met de kalender, waardoor we geen week verliezen. Wedstrijden spelen voorafgaand aan een grand slam is van groot belang.”

Ondanks de onzekerheid denkt Djokovic dat de Australian Open door zal gaan. „Ik heb vernomen dat er meerdere scenario’s op tafel liggen. Tennis Australia is erg open en communicatief naar de spelers toe. Naar mijn weten gaat de Australian Open door, met de start in de huidige week of een week later.”

ATP Finals

Djokovic verloor bij de ATP Finals met 6-3 6-3 van Daniil Medvedev. Eerder op de dag was Alexander Zverev de Argentijn Diego Schwartzman in drie sets de baas. „Als we tijdens onze quarantaine niet eens zouden kunnen trainen en vervolgens de Australian Open spelen, dan wordt het een loterij”, zei Zverev. „Je kunt dan net zo goed een muntje opgooien om te bepalen wie er wint.”

De Australian Open zou op maandag 18 januari moeten beginnen.