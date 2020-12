Badr Hari ten onder tegen Benjamin Adegbuyi

Adegbuyi is een trainingspartner van Hari’s grote rivaal Rico Verhoeven. Hij wordt net als de Nederlandse zwaargewichtkampioen gecoacht door trainer Dennis Krauweel.

Beide vechters hielden zich ondanks het gebrek aan publiek niet in tijdens de eerste ronde. Hari en Adegbuyi deelden rake stoten uit en moesten allebei ook incasseren. Twee van de drie juryleden gaven de eerste ronde uiteindelijk aan Hari.

Halverwege de tweede ronde liet Hari zijn opponent wankelen met een rake stoot tegen het hoofd. Na acht tellen rook Hari bloed, maar het lukte hem niet om de klus af te maken. Dat kwam hem in de derde ronde duur te staan. Hari liep schade op aan zijn neus, zo leek het, en stond vervolgens met een gezicht vol bloed niet meer op.

Vier partijen

Badr Hari heeft nu vier partijen voor Glory gevochten en is nog zonder zege. Tegen Verhoeven moest hij twee keer geblesseerd opgeven. Zijn partij met Hesdy Gerges won de Amsterdammer op punten, maar de overwinning werd later omgezet in een ‘no contest’ vanwege een positieve dopingtest van Hari.

Geen onzekerheid

Hari kende in aanloop naar zijn partij met Adegbuyi geen enkele onzekerheid. ,,Er zitten niet zo veel special effects aan hem. Volgens mij is ook pas op zijn twintigste begonnen. Hij is dus een beetje een laatbloeier. Ik ben in ieder geval voorbereid om hem drie ronden lang straf te geven, om hem te domineren en geen ruimte voor twijfel te laten. Daar kom ik voor”, stelde Hari, die een knock-out in de eerste ronde voorspelde.

Hari had zich als doel gesteld om Rico Verhoeven in 2021 te onttronen als kampioen van de Glory-zwaargewichtdivisie te worden. Op 30 januari verdedigt de Brabander eerst zijn titel tegen Jamal Ben Saddik.

Cedric Doumbé

Lichtgewichtkampioen Cedric Doumbé verdedigde in het co-main event met succes zijn titel. De Fransman versloeg zijn landgenoot Karim Ghajji via een technische knock-out. Eigenlijk had de Nederlander Murthel Groenhart tegenover Doumbé in de ring moeten staan, maar de Amsterdammer haakte recentelijk af vanwege been blessure.

De Nederlander Levi Rigters won het viermanstoernooi tussen enkele subtoppers in de zwaargewichtdivisie. In de finale versloeg hij Nordine Mahieddine uit Frankrijk.