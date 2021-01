Frenkie de Jong nuchter onder complimenten Ronald Koeman

"Frenkie wordt een steeds completere speler", zei Koeman. "Hij heeft nu een meer aanvallende rol op het middenveld. We spelen met drie spitsen, maar we hebben ook middenvelders nodig die in het zestienmetergebied komen en voor gevaar zorgen. Frenkie doet dat. Hij heeft de technische kwaliteiten om dat te doen, met kopballen en schoten, en ook de fysieke kwaliteiten om dat negentig minuten lang vol te houden. Hij heeft tevens de gave om op het juiste moment in het strafschopgebied te zijn. Dat liet hij nu weer zien."

De Jong maakte begin deze maand in de Spaanse competitie de winnende treffer tegen Huesca (0-1) en hij was zondag tegen Elche (0-2) opnieuw trefzeker. De middenvelder scoorde recent ook in het toernooi om de Spaanse Supercup tegen Real Sociedad. "Ik kom nu meer in het strafschopgebied dan pakweg een jaar geleden", erkent De Jong. "Maar goed, ik moet nu voor een langere periode laten zien dat ik dit kan."

Barcelona bereikte dankzij doelpunten van De Jong en Lionel Messi de kwartfinales van het toernooi om de Copa del Rey. "We willen de Spaanse beker heel graag winnen", zei De Jong. "Het is een prijs en dus was dit weer een belangrijke wedstrijd voor ons."