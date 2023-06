Formule 1-teams verliezen kostbare tijd door storing in Montréal

De sessie werd al na een paar minuten onderbroken na het stilvallen van Alpine-coureur Pierre Gasly. Vervolgens kon er niet meer gereden worden door een probleem met het CCTV-systeem. De lokale promotor werkt eraan om het probleem te verhelpen, maar het lukte niet meer om dat tijdens de eerste training te doen. Vermoedelijk was het een gevolg van een stroomstoring eerder op de dag.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) had in de beginfase de snelste tijd neergezet, voor Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso. Daarachter volgden Red Bull-coureurs Sergio Pérez en Max Verstappen.

De wedstrijdleiding heeft besloten dat de tweede training vrijdag een half uur eerder begint, 22.30 uur Nederlandse tijd. Die sessie duurt dan anderhalf uur. De teams hebben in ieder geval veel kostbare tijd verloren. Tijdens de eerste training was het nog droog, later op de dag wordt er regen verwacht. Zaterdag lijkt het de hele dag te gaan regenen.

Bekijk hier de standen in de klassementen, eerdere raceuitslagen en de volledige kalender in de Formule 1