Sturing weg bij Sloetski: ’Geen geheim dat er geen klik was’

„Het is geen geheim dat er helaas geen klik was”, verwoordt Sturing zijn gevoel bij de hoofdcoach uit Rusland. „Het belangrijkste voor mij is dat ik van waarde wil zijn voor de club. Daarom ben ik blij dat we een oplossing hebben gevonden die het beste is voor iedereen. Ik ga me vanzelfsprekend vol overgave inzetten in mijn nieuwe rol.”

Sturing voetbalde negen jaar voor Vitesse en werkte ook hoofdtrainer bij de club uit Arnhem. De oud-verdediger was het afgelopen seizoen de assistent van Sloetski.

Technisch directeur Mo Allach is blij dat Sturing voor Vitesse blijft werken. „We hebben met Edward gesproken en zijn blij met de nieuwe invulling van zijn positie. Als de samenwerking niet is geworden wat iedereen had gehoopt, dan is het beter om eerlijk te zijn naar elkaar en keuzes te maken. We wilden hoe dan ook een clubicoon als Edward aan de club verbonden houden. Daarom zijn we blij dat Edward zich gaat inzetten binnen de scouting en voetbalacademie.”