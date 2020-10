Antony mist Ajax-Liverpool

De trainer wilde niet aangeven of Antony eventueel corona heeft opgelopen. „Daar doen we geen uitspraken over. Hij is er niet bij, hij is niet fit.” Ook Jurriën Timber mist het affiche met The Reds.

Ten Hag vindt dat Liverpool de beste ploeg ter wereld is. „Als je eerst de Champions League wint en een jaar later de Premier League, dan kun je dat wel zeggen, ja. Ze hebben een goede selectie. Alleen, als een speler als Virgil van Dijk wegvalt dan worden ze daar als ploeg niet beter van.”

De oefenmeester vindt dat Ajax vooral ’moedig’ moet spelen tegen Liverpool. Dat ze nu een hoop tegengoals hebben bij Liverpool, zegt Ten Hag niet alles. „Een tegenstander die je zo uitdaagt, heb je nodig om boven jezelf uit te stijgen.”

Dusan Tadic start waarschijnlijk als centrumspits. De Serviër speelt in de Eredivisie vaak op de linkerflank omdat hij daar volgens zijn coach een hoger rendement heeft. „Maar tegen ploegen die hoog druk zetten, kan hij als spits de bal goed controleren”, zei Ten Hag. „En Liverpool zet hoog druk.”