Arne Slot verwacht Luis Sinisterra terug voor duel met NEC

„Ik verwacht wel dat Luis bij de groep zit. Hij heeft deze week voor het eerst weer meegetraind en dan zullen we met elkaar moeten bepalen of wij vinden dat hij ook weer in staat is om te starten”, zei Slot.

Bekijk ook: Recorddeal voor Feyenoord

„Deze vrijdag is ook weer een meetmoment geweest, zaterdag ook weer. Luis heeft zijn vakantieperiode gehad, weliswaar korter dan de rest omdat hij geblesseerd was, dus we moeten een weloverwogen keuze maken. Die beslissing neem ik, maar wel in samenspraak met de speler en de medische en fysieke staf.” De 22-jarige Sinisterra staat dit seizoen op zeven doelpunten in de Eredivisie.

Inzetbaarheid Walemark

Slot vermoedt dat hij ook een beroep kan doen op de Zweedse nieuwkomer Patrik Walemark (20), die deze week werd overgenomen van de Zweedse club BK Häcken. „Als hij zaterdag goed door de training komt, dan zou hij wel mee kunnen. Ik denk dat hij niet vanaf het begin inzetbaar is, omdat hij vakantie heeft gehad”, aldus de trainer. „Maar Patrik is wel een jongen die vanaf het begin gaat concurreren om een basisplaats.”

Dat laatste geldt volgens Slot op dit moment nog niet voor Cole Bassett (20), die van het Amerikaanse Colorado Rapids wordt gehuurd. Feyenoord heeft een optie tot koop. „Ik denk dat je Cole moet zien als een speler die we voor de lange termijn gehaald hebben. In eerste instantie hebben we hem voor de breedte gehaald en we hopen dat hij met onze trainingen in aanmerking kan komen voor de basis.” Bassett is nog niet speelgerechtigd.

Volgens Slot had Feyenoord vrijdag niet te maken met coronabesmettingen. Zaterdag wordt de selectie opnieuw getest.

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie