’Olympique Lyon richt pijlen op Peter Bosz’

Bosz is overigens niet eerste keus bij Lyon, waarbij sterspeler Memphis Depay vertrekt. Dat was Christophe Galtier. De trainer die het Lille van Sven Botman kampioen maakte, zou echter voor een avontuur willen gaan bij OGC Nice.

Bosz is geen onbekende in Lyon. In het seizoen 2016/2017 rekende hij met Ajax af met de topclub uit Frankrijk. Na een 4-1 zege in Amsterdam redde Ajax het met de hakken over de sloot in Frankrijk: 3-1 nederlaag. Ajax bereikte de finale, die werd verloren van Manchester United: 2-0.

Na zijn periode bij Ajax maakte Bosz de overstap naar Borussia Dortmund. Dat werd geen succes, na een paar maanden zat het avontuur in het Ruhrgebied erop. In 2018 probeerde de trainer uit Apeldoorn het opnieuw in de Bundesliga. Deze keer met meer succes. Na drie jaar bij Bayer Leverkusen werd Bosz na een mindere periode wel ontslagen. Op 23 maart 2021 moest hij vertrekken.

