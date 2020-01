Australian Open: dappere Arantxa Rus redt het niet tegen Madison Keys

Arantxa Rus gaf alles tegen Madison Keys. Ⓒ REUTERS

MELBOURNE - Arantxa Rus is op de Australian Open niet verder gekomen dan de tweede ronde. De 29-jarige Nederlandse moest in de Rod Laver Arena in Melbourne haar eerdere erkennen in Madison Keys. De Amerikaanse, de nummer elf van de wereld, was in twee sets te sterk: 6-7 (3) en 2-6.