Ook Red Bull-teanbaas Christian Horner neemt het op voor Williams-coureur Max Verstappen: ’Als Nicholas Latifi slim is, zet hij zijn telefoon uit en negeert hij dat’

Door onze Telesportredactie

Max Verstappen met op de achtergrond Nicholas Latifi. Ⓒ HH/ANP

Williams-coureur Nicholas Latifi zorgde zondag in de slotrace van de Grand Prix van Abu Dhabi voor de veelbesproken safety car-situatie, die Max Verstappen in staat stelde om in extremis nog de wereldtitel te grijpen. De Canadees krijgt op sociale media een hoop haatberichten.