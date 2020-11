Primoz Roglic superblij na ’angstige’ momenten

Primoz Roglic gaat voor het tweede jaar op rij de Vuelta winnen. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Het was even alarmfase 1 bij Jumbo-Visma op Alto de La Covatilla, de laatste beklimming van de Vuelta a España. Richard Carapaz schoot er op zo’n drie kilometer van de eindstreep als een raket vandoor, waar rodetruidrager Primoz Roglic het gat niet kon dichten. Tergend langzaam knabbelde zijn gevaarlijkste rivaal steeds meer tellen van het verschil af, maar uiteindelijk hield ’Rogla’ 24 van de 45 secondes over, om daar zondag in Madrid zijn titel mee te prolongeren.