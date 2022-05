Topman bevestigt entree Porsche en Audi in Formule 1

Dat komt niet als een verrassing, want begin april werd al duidelijk dat de top van de Volkswagen Group de koningsklasse-plannen had goedgekeurd. Vanaf 2026 gaat de Formule 1 gebruikmaken van nieuwe, goedkopere motoren. Het huidige reglement rond de krachtbron is de komende seizoenen bevroren.

Vanaf 2026 moet de MGU-H, een complex onderdeel van het hybride systeem van de motor, verdwijnen. Ook moet de brandstof van de V6-verbrandingsmotor dan helemaal duurzaam zijn.

Porsche lijkt in zee te gaan met het Red Bull Racing van Max Verstappen. Red Bull heeft een eigen motorenafdeling opgetuigd en over een samenwerking met Porsche wordt al langer gesproken. Tot en met 2025 levert Honda de motoren vanuit Japan aan Red Bull en zusterteam AlphaTauri.

Audi werd lange tijd in verband gebracht met McLaren, en zelfs met een overname van dat team. Inmiddels lijkt Sauber, als Alfa Romeo actief in de Formule 1, de beste papieren te hebben wat betreft een deal met Audi. Ook Aston Martin wordt genoemd.

Verstappen reageerde vorige maand in Melbourne al op de toetreding van Porsche en Audi. „Het is mooi om te zien, en ook belangrijk voor de Formule 1. Er zijn tien mooie teams, maar het is ook goed dat er grote merken bij komen en nu laten zien dat ze gecommitteerd zijn. Ik kijk ernaar uit.”

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner noemde de naderende entree ’geweldig nieuws voor de Formule 1’. „En het is logisch dat wij discussies hebben met hen”, doelde de Brit op Porsche.