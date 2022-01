Premium Het beste van De Telegraaf

Magnus Carlsen verbaast zich al bij zijn aankomst in Nederland

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

De Noorse grootmeester Magnus Carlsen gaat op het Tata Steel-toernooi op jacht naar zijn achtste titel. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

Wijk aan Zee - Het is een dag voor zijn openingswedstrijd als Magnus Carlsen aanschuift voor een interview in een hotel in Wijk aan Zee. De avond daarvoor arriveerde de beste schaker ter wereld in Nederland om voor de achttiende (!) keer present te zijn tijdens het Tata Steel-toernooi. Maar zijn aankomst was dit jaar anders dan hij was gewend...