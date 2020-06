Mourinho: Spurs niet in zelfde ’transferwereld’ als andere clubs

„We weten dat we niet in dezelfde klasse zullen zitten, in dezelfde wereld, als clubs die het helemaal anders aanpakken”, zei Mourinho. „Je hebt nu al voorbeelden van clubs die investeren en belangrijke transfers doen, terwijl we zijn nog negen wedstrijden verwijderd zijn van het einde van het seizoen.”

Mourinho doelt daarmee op onder meer Chelsea, dat donderdag de komst van Timo Werner bekendmaakte.

„Maar verwacht ik van ons dat we niets gaan doen en precies dezelfde ploeg houden als op dit moment? Dan zeg ik nee”, aldus de Portugese trainer. „Ik verwacht dat we een paar kleine wijzigingen zullen doorvoeren. Als we ons verbeteren op twee of drie posities, sta ik volledig open voor de uitdaging.”

Tottenham Hotspur neemt het vrijdag om 21.15 uur in Londen op tegen Manchester United. Een startbewijs voor de Champions League is ver uit zicht voor de Spurs, die achtste staan.