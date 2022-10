Tata Steel Chess reageert cryptisch op aantijgingen beruchte Niemann

,,Het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee is een van de meest prestigieuze schaaktoernooien van de wereld”, begint het schriftelijke statement van toernooidirecteur Jeroen van den Berg. ,,Vrijwel alle topschakers van de wereld willen hier in januari deelnemen. Gedurende het hele jaar zijn er meerdere formele en informele gesprekken tussen de organisatie en spelers, vanuit beide kanten geïnitieerd. Want niemand is zeker van deelname. Het toernooi heeft namelijk een bijzonder uitnodigingsbeleid. Dit wijkt op meerdere punten af van wat bij andere toptoernooien gebruikelijk is. Er wordt altijd gezocht naar een perfecte mix tussen de wereldtop en aanstormend nieuw talent. Daarnaast wijkt het toernooi ook af qua aantal deelnemers: veertien in de Master-groep en veertien in de Challenger-groep. Medio november maken we het complete deelnemersveld van de 85e editie van het toernooi bekend.”

Van den Berg wil dus nog niet bevestigen dat Niemann niet present zal zijn in januari 2023, maar alles wijst daar wel op. Donderdagavond kwam het nieuws naar buiten dat Niemann zijn aartsrivaal Magnus Carlsen en enkele andere schakers heeft aangeklaagd. De 19-jarige Amerikaan eist een schadevergoeding van maar liefst 100 miljoen dollar, omdat hij door onder anderen het Noorse fenomeen openlijk is beschuldigd van valsspelen tijdens een toernooi in het Amerikaanse St. Louis.

De schaakrel duurt inmiddels al een aantal maanden voort en de internationale schaakbond FIDE is een officieel onderzoek gestart om duidelijkheid te scheppen. Niemann zegt dat zijn reputatie is verwoest en dat hij geld is misgelopen doordat hij niet meer mag meedoen aan bepaalde toernooien, waaronder volgens hem ook het Tata Steel-toernooi in Nederland.

Het evenement in de Noord-Hollandse badplaats begint op vrijdag 13 januari en duurt tot en met zondag 29 januari.