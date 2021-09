Blije Louis van Gaal: ’Dat is toch wat’

„Ik vond dat wij in de eerste helft meer controle hadden en veel meer kansen hebben gecreëerd”, aldus Van Gaal. „Jong AZ heeft in de eerste helft helemaal geen kansen gecreëerd en na rust ook niet. Ik vind het ook knap dat Telstar van systeem kan veranderen tijdens de wedstrijd, daardoor kregen we weer meer controle.”

De bondscoach had vooraf al knipogens aangekondigd totale pressing te gaan spelen. „We hebben het negentig minuten gedaan en je hebt de spelers zien liggen. Dat was bij het Nederlands elftal ongeveer ook zo. De spelers hebben getracht het uit te voeren”, zei een tevreden Van Gaal voor de camera van ESPN.

De bondscoach had het in de slotfase ook zichtbaar naar zijn zin. „We hadden de wedstrijd onder controle en gingen die niet meer verliezen. Als ik win, dan word ik vrolijk.”

Volgens Jonker waren zijn spelers ’tot het gaatje’ gegaan. „Dat doen ze altijd, maar vandaag nog een beetje meer.”