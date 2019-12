Wilmots weg bij Iran: ’Afspraken zijn niet nagekomen’

Dat meldt het persbureau Isna, nog zonder bevestiging van de bond. De 50-jarige Belg ondertekende in mei van dit jaar nog een contract tot het WK van 2022 in Qatar. Door opeenvolgende nederlagen in Groep C van de WK-kwalificatie tegen Bahrein en Irak staat Iran er echter niet best voor.

Wilmots liet via Twitter weten dat zijn advocaat nog in gesprek is met de Iraanse voetbalbond over de afwikkeling van zijn contract. Volgens de Belg heeft hij zelf het initiatief genomen om te stoppen als bondscoach. „Ik heb mijn verbintenis rechtmatig beëindigd, omdat er vastgelegde afspraken niet zijn nagekomen.”

Wilmots beklaagde zich vorige maand al over de Iraanse voetbalbond. Hij zou nog salaris te goed hebben. De voormalige international fungeerde eerder als bondscoach van België en Ivoorkust.