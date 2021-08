Anne Terpstra pakt zilver bij WK mountainbike

De 30-jarige Nederlandse hoefde op het zware parcours alleen de Britse Evie Richards voor zich te dulden. Het brons was voor de Zwitserse Sina Frei.

Terpstra bekroonde een sterke slotfase met een medaille. In de voorlaatste ronde ging ze de Française Pauline Ferrand-Prevot voorbij, die er in het begin van de wedstrijd al vandoor was gegaan. Winnaar Richards was Ferrand-Prevot eerder al gepasseerd en ging solo over de finish.

Terpstra is de eerste Nederlandse die erin slaagt een podiumplaats te pakken bij de WK mountainbike. Vorige maand bij de Olympische Spelen in Tokio eindigde ze als vijfde.