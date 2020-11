Bloedende Sydney van Hooijdonk slachtoffer van geknapte douchedeur

NAC Breda-spits Sydney van Hooijdonk is er vrijdagavond tijdens het uitduel met Helmond Sport niet bij, omdat hij zich verwondde tijdens het douchen. De 20-jarige Brabander kreeg te maken met een douchedeur die het begaf.

„Douchedeur geklapt tijdens het douchen waardoor ik er helaas niet bij kan zijn vanavond. Succes boys, @NACnl”, laat hij weten op Twitter. De foto’s die Van Hooijdonk heeft bijgevoegd laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Zijn beide benen en voeten zitten onder het bloed. Van de glazen deur is weinig meer over.