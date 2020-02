Herbert/Mahut winnen dubbelspel in Ahoy

Het Franse duo, als tweede geplaatst, was in de finale de Fin Henri Kontinen en Jan-Lennard Struff uit Duitsland in een beslissende supertiebreak de baas: 7-6 (5) 4-6 10-7.

Twee jaar geleden zegevierden Herbert en Mahut ook in Ahoy. In 2014 schreef Mahut het toernooi al op zijn naam met landgenoot Michaël Llodra en in 2016 met Vasek Pospisil uit Canada.

Herbert en Mahut wonnen eind 2019 in Londen de ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste acht koppels van het seizoen.