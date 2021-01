Dick Lukkien: ’Iedereen vindt nu iets van Emmen en dat vind ik prima’

FC Emmen heeft na achttien duels pas 6 punten en wacht van alle clubs in de hoogste afdelingen van de 55 UEFA-landen het langst op zijn eerste zege in het huidige seizoen. „De druk kan niet hoger, toch? Dat is het mooie aan de wereld, dat iedereen iets mag vinden. Laten we wel wezen, vier jaar geleden wist jij waarschijnlijk ook niet waar Emmen lag. En nu vinden mensen iets van Emmen, dat vind ik prachtig. Ik ben niet iemand die zich snel aan iets ergert.”

Vorig seizoen stond Emmen na 26 wedstrijden twaalfde toen de competitie vanwege het coronavirus werd stilgelegd. Het lukte de club niet de goede lijn door te trekken in het derde seizoen. Emmen pakte af een toe een puntje, maar leed dit seizoen vooral ook (flinke) nederlagen, onder meer tegen sc Heerenveen (4-0), Ajax (0-5), FC Twente (1-4), Heracles Almelo (4-0) en Vitesse (1-4).

Tegen ADO voegde Emmen zaterdag na een maand weer een punt toe aan het totaal, maar tot tevredenheid leidde dat niet. „We hebben er alles aan gedaan om te winnen en ook op die manier gewisseld. Het spel was nog te wisselvallig. Het eerste half uur vond ik prima. Daarna was het tot de pauze matig. En in de tweede helft werden goede momenten afgewisseld met minder goede momenten. Maar het spel zit wel in een stijgende lijn”, aldus Lukkien. „Het is ook lastig om te voetballen tegen een tegenstander die hooguit 25 meter van het doel afstaat. Dan moet je toch blijven lopen, dat heb ik in de pauze ook gezegd. Op die manier creëer je ruimtes op het middenveld.”

Twee clubs degraderen rechtstreeks uit de Eredivisie. Als de eerste overwinning nog lang uitblijft, dreigt de situatie van FC Emmen uitzichtloos te worden. Lukkien sombert nog niet. „Na de wedstrijd waren mijn jongens teleurgesteld, maar ik voelde ook wel weer iets van: we gaan door. Dat is ook de enige manier. Misschien is dit aan het einde van de rit juist wel een heel kostbaar punt. Dat weet je achteraf pas. Natuurlijk, ik had er liever drie gehad. Vooralsnog zijn we een puntje ingelopen op Willem II.”