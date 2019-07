Ajax treft PAOK in derde voorronde Champions League

Als kampioen van Nederland plaatst de Amsterdamse club zich niet direct voor de groepsfase van de Champions League. Daarvoor moet Ajax eerst de derde voorronde en vervolgens de play-offs overleven. De Eredivisiekampioen treft in de derde voorronde PAOK, waar oud-Feyenoorder Diego Biseswar onder contract staat.

Voorrondes

Europese voorrondes spelen is de Ajacieden niet onbekend. Vorig seizoen bewandelde Ajax namelijk een lange weg om het hoofdtoernooi van de Champions League te halen. Toen overleefden de Amsterdammers drie voorrondes, door achtereenvolgens Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev uit te schakelen.

In de poulefase werd Ajax tweede achter Bayern München en wist Benfica en AEK Athene van zich af te schudden. Vervolgens zette Ajax zijn succesvolle Champions League-campagne voort, door in de achtste finale titelverdediger Real Madrid te verslaan en in de kwartfinale Juventus naar huis te sturen.

De finale lonkte, maar de wedstrijd tegen Tottenham duurde voor Ajax een paar tellen te lang. Lucas Moura schoot in de ’dying seconds’ de Champions League-droom van Ajax aan diggelen, waardoor de halve finale het eindstation werd voor de landskampioen.

Coëfficiëntenlijst

Voor het Nederlands voetbal is het van cruciaal belang dat er goede resultaten gehaald worden op Europees grondgebied. Nederland bezet vanaf vandaag de twaalfde plek - die recht geeft op vijf deelnemers - vlak achter Oostenrijk. De verschillen zijn echter minimaal.

Vorig seizoen beleefden de Nederlandse clubs een niet al te best Europees seizoen. Ajax reikte weliswaar tot de laatste vier van het miljardenbal en PSV kwalificeerde zich tevens voor het eindtoernooi. Maar van Vitesse, Feyenoord en AZ werd al vroegtijdig afscheid genomen, aangezien de drie clubs nog voor de groepsfase van de Europa League werden uitgeschakeld.

PSV

PSV weet al welke tegenstander het voor de kiezen krijgt. In de tweede voorronde van de Champions League spelen de Eindhovenaren dinsdagavond (20.00 uur) in eigen huis tegen FC Basel, die vorig seizoen in de Zwitserse competitie tweede werd achter Young Boys.

Mocht PSV de tweede voorronde overleven, dan treft het LASK uit Oostenrijk.

Europa League

Later op de dag wordt er ook geloot voor de Europa League (12.35 uur en 14.00 uur), dan zit ook Feyenoord in de koker.

De overige Nederlandse Europa League-deelnemers kennen hun tegenstander in de voorrondes al. AZ treft BK Häcken uit Zweden en FC Utrecht moet zien af te rekenen met het Bosnische Zrinjski Mostar. Wie AZ en FC Utrecht een ronde later staat te wachten, wordt ook bekend.

Speelschema

23 juli: PSV - FC Basel

25 juli AZ - BK Häcken

25 juli Zrinjski Mostar - FC Utrecht

30 juli FC Basel - PSV

1 aug. BK Häcken - AZ

1 aug. FC Utrecht - Zrinjski Mostar

De heenduels van de derde voorronde voor Ajax, en eventueel PSV, vinden plaats op 6 en 7 augustus. De returns worden een week later gespeeld, op 13 augustus.

De heenduels van de derde voorronde van de Europa League worden op 8 augustus afgelegd. De returns op 15 augustus.