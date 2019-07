Wie wordt de eerste Champions League-horde van Ajax?

Ajax haalde de vorige editie van de Champions League nog de halve finale, maar als kampioen van Nederland plaatst de Amsterdamse club zich niet direct voor de groepsfase. Daarvoor moet Ajax eerste de derde voorronde en vervolgens de play-offs overleven.

De Eredivisiekampioen treft in de derde voorronde mogelijk een van de volgende tegenstanders:

PAOL Saloniki (Griekenland)

Dundall FC (Ierland)/FK Qarabag (Azerbeidzjan)

AIK (Zweden)/NK Maribor (Slovenië)

CFR Cluj (Roemenië)/Maccabi Tel Aviv (Israel)

Rode Ster Belgrado (Servië)/HJK Helsinki (Finland)

Ferencváros (Hongarije)/Valletta FC (Malta)

Voor het Nederlands voetbal is het van cruciaal belang dat er goede resultaten gehaald worden. Nederland bezet momenteel de elfde plek op de UEFA-coëfficiëntenlijst, die recht geeft tot vijf deelnemers aan Europese toernooien.

PSV

PSV weet al welke tegenstander het voor de kiezen krijgt. In de tweede voorronde van de Champions League spelen de Eindhovenaren dinsdagavond (20.00 uur) in eigen huis tegen FC Basel, dat vorig seizoen in de Zwitserse competitie tweede werd achter Young Boys.

Europa League

Later op de dag wordt er ook geloot voor de Europa League (12.35 uur en 14.00 uur), dan zit ook Feyenoord in de koker. De overige Nederlandse Europa League-deelnemers kennen hun tegenstander al. AZ treft BK Häcken uit Zweden en FC Utrecht moet zien af te rekenen met het Bosnische Zrinjski Mostar. Wie AZ en FC Utrecht een ronde later staat te wachten, wordt ook bekend.