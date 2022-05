Roger Schmidt zet krabbel onder contract bij Benfica

Schmidt komt over van PSV, waarmee hij zowel dit seizoen als vorig seizoen in de Eredivisie als tweede eindigde achter Ajax. Wel won de 55-jarige coach met de Eindhovenaren in april de KNVB-beker en in augustus de Johan Cruijff Schaal in onderlinge confrontaties met de Amsterdammers.

Benfica, dat als derde eindigde achter kampioen FC Porto en stadgenoot Sporting Portugal, ontsloeg in december trainer Jorge Jesus en stond sindsdien onder leiding van Nelson Verissimo. Benfica won in de achtste finales van de Champions League van Ajax. Vervolgens was Liverpool in de kwartfinale te sterk.