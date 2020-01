Advocaat informeerde naar Russische ’bajesklant’

Zelf informeerde de trainer zijdelings bij de Rus Aleksandr Kokorin van Zenit Sint-Petersberg, al heeft hij nog geen tegenbericht gehad vanuit Rusland, zo vertelde hij vrijdag in gesprek met FOX Sports.

Kokorin

Kokorin is 28 jaar en kwam 48 keer uit voor de nationale ploeg van Rusland. Samen met collega Pavel Mamajev zat hij recentelijk een jaar lang in de gevangenis.

Aleksandr Kokorin betreedt de rechtbank. Ⓒ EPA

De twee mishandelden in oktober 2018 een man op straat in Moskou en gingen vervolgens in een café op de vuist met een ambtenaar. Bewakingscamera’s registreerden beide incidenten. De beelden werden uitgezonden door Russische media. Mamajev, uitkomend voor Krasnodar, en Kokorin meldden zich zelf bij de politie en werden vervolgens berecht. In september kwamen ze weer op vrije voeten.

Eén of twee spelers

Advocaat heeft zijn wensen kenbaar gemaakt bij de clubleiding. „We hebben echt één of twee spelers nodig voor als er iets gebeurt, we moeten dan vervangers hebben die hetzelfde kunnen”, zei Advocaat op het trainingskamp in Marbella tegen Feyenoord TV. „Het bestuur is echt welwillend, ik heb het gevoel dat ze alles proberen om het te bewerkstelligen.”

De vleugelverdedigers Rick Karsdorp en Ridgeciano Haps zijn al geruime tijd geblesseerd, net als Sven van Beek. Leroy Fer en Nicolai Jørgensen misten door fysieke problemen ook de nodige wedstrijden in de eerste seizoenshelft.

„Als iedereen fit is en er komen twee spelers bij, dan hebben we gewoon een uitstekende selectie voor de Eredivisie”, aldus Advocaat, onder wiens leiding Feyenoord van de twaalfde naar de vijfde plaats is geklommen. „We moeten Europees voetbal halen en daartoe zijn we ook in staat. Het is zaak deze lijn vast te houden en goed te starten.”

Feyenoord opent de tweede seizoenshelft op 18 januari in De Kuip tegen sc Heerenveen.

