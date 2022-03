FC Twente legt druk bij AZ met kleine zege op PEC Zwolle

Hoewel het krachtsverschil aanvankelijk groot was, wist PEC Zwolle zich na rust terug in de wedstrijd te knokken en er een spannende tweede helft van te maken in de met 28.000 supporters wederom vrijwel volle Grolsch Veste, waar de aftrap een paar minuten moest worden uitgesteld vanwege de rook van een sfeeractie van de fanatieke FC Twente-aanhang.

Bij FC Twente ontbraken trainer Ron Jans en zijn assistent Andries Ulderink op de bank vanwege corona. De honneurs werden waargenomen door tweede assistent Ivar van Dinteren. De geschorste Michel Sadilek werd vervangen door Jesse Bosch. Bij PEC Zwolle ontbraken de geschorste Yuta Nakayama en geblesseerde Oussama Darfalou.

PEC Zwolle heeft onder trainer Dick Schreuder laten zien verzorgd en gedurfd voetbal op de mat te kunnen leggen en toonde dat bij vlagen ook in de Grolsch Veste, maar was aanvankelijk veel te slordig en aanvallend onmachtig om aanspraak te kunnen maken op een resultaat. FC Twente staat bekend als een ploeg, die tegenstanders veelvuldig dwingt tot het maken van fouten en maakte die reputatie tegen de provinciegenoot weer volledig waar.

De eerste grote kans van de wedstrijd ontstond door geknoei van de Zwolse aanvoerder Bram van Polen, waar Virgil Misidjan niet van wist te profiteren. FC Twente zette PEC Zwolle onder druk en dat leidde tot veel foutjes bij de hekkensluiter. Zwak verdedigingswerk leidde na 19 minuten tot de 1-0. Thomas van de Belt en Van Polen lieten zich in de luren leggen door de goed doorzettende Michel Vlap, die het overzicht behield en de bal goed voorgaf op Daan Rots. De 20-jarige vleugelaanvaller uit Groenlo kon simpel binnentikken voor zijn derde seizoensgoal.

FC Twente bleef de bovenliggende partij maar zoals wel vaker de laatste wedstrijden, was de ploeg niet erg zorgvuldig in de afwerking. Met het nodige kunst- en vliegwerk wist PEC Zwolle de marge op één te houden. De hekkensluiter ontsnapte aan een ruimere achterstand toen Van Polen een inzet van Julio Pleguezuelo uit de doelmond wist weg te halen.

Omdat de marge maar één bleef kreeg PEC Zwolle, dat Mustafa Saymak vroeg geblesseerd uit zag vallen, het gevoel, dat er wat te halen viel in de Grolsch Veste. De ploeg van Schreuder toonde na rust wat meer offensieve dadendrang. Maar het is niet eenvoudig om tegen FC Twente te scoren, want de tukkers hebben met Lars Unnerstall een van de betere Eredivisiekeepers onder de lat. Dat bewees de Duitser met een knappe reflex op een kopbal van Thomas van den Belt. Invaller Slobodan Tedic schoot de bal even later vanaf de rand van het zestienmetergebied naast. En ook bij een schot van de Zwolse topscorer Daishawn Redan stond Unnerstall paraat. Vlak voor tijd was Joshua Brenet, de ex-PSV’er die een revelatie is in Enschede, nog dicht bij een tweede goal voor FC Twente maar net zo’n rush door het centrum als vorige week tegen AZ leverde ditmaal geen goal op.

De Zwolse aanvalsdrang na rust leverde uiteindelijk niets tastbaars op, zodat de hekkensluiter voor de zeventiende keer dit seizoen verloor. Twee weken geleden was de vreugde groot bij PEC Zwolle, toen de degradatiekraker van Fortuna Sittard werd gewonnen en de Zwollenaren de laatste plaats konden verlaten. Wat de vreugde toen al wel drukte, was de wetenschap dat PEC Zwolle het zwaarste programma heeft van alle ploegen onderin. Na de verloren thuiswedstrijd tegen Feyenoord vorige week zakte PEC Zwolle weer naar de laatste plaats en ook deze speelronde leverde niets op voor de ploeg van trainer Dick Schreuder, die in het restant van de competitie ook nog AZ, Ajax en PSV treft. Eerst volgt over twee weken de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles, de streekgenoot en grote rivaal, die inmiddels dertig punten heeft vergaard en bijna zeker is van nog een jaar Eredivisie. Een doel dat voor PEC Zwolle met twintig punten na 27 duels steeds lastiger te realiseren wordt.

