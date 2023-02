Groenewoud verrast op 1500 meter, zeldzame nederlaag Roest op 5 kilometer

Groenewoud nam in de rit tegen Takagi een kleine voorsprong met het ingaan van de laatste ronde en bleef de Japanse na de kruising ruim voor. Wiklund en daarna ook de Canadese Ivanie Blondin en Joy Beune beten zich stuk op de tijd van Groenewoud. Beune eindigde met 1.58,98 als vijfde. Rein Anema werd met 2.00,91 tiende.

Voor Groenewoud is het haar eerste wereldbekerzege op een individuele afstand. Antoinette Rijpma-De Jong, vorige week winnares van de 1500 meter bij de NK afstanden in Heerenveen, ontbreekt bij de wereldbekerwedstrijd in Polen, net als ploeggenote Jutta Leerdam.

Elisa Dul werd in de B-groep vierde met 2.02,04. Voor Myrthe de Boer was er de zesde plek met 2.03,13.

Ghiotto klopt Roest

Patrick Roest heeft voor het eerst dit seizoen een nederlaag in de wereldbeker geleden op de 5000 meter. De 27-jarige Lekkerkerker van Reggeborgh moest met 6.18,27 de Italiaan Davide Ghiotto voor zich dulden. Die won in 6.17,45.

De Italiaan was eerder de beste op de 10 kilometer in Calgary. Op de 10 kilometer van de Olympische Spelen in Beijing vorig jaar eindigde Ghiotto achter Roest en de inmiddels gestopte olympisch kampioen Nils van der Poel.

Patrick Roest. Ⓒ ANP/HH

Ghiotto nam een kleine voorsprong in het begin van de rit en hield dat goed vast. Pas in de slotfase van de 5000 meter had Roest snellere rondjes, maar de achterstand was te groot. De Noor Sander Eitrem kwam in de rit erna tot 6.18,45 en werd daarmee derde.

Beau Snellink reed in de laatste rit tegen ploeggenoot Kars Jansman de vierde tijd met 6.25,07. Jansman werd zevende met 6.29,56. Marcel Bosker zat daar met 6.28,25 een plek voor.

Otterspeer net naast podium in Polen op 500 meter

Hein Otterspeer heeft net naast een bronzen medaille gegrepen op de 500 meter. De 34-jarige Zuid-Hollander van Reggeborgh kwam tot 35,03 en dat was de vierde tijd. De zege ging naar de Japanner Wataru Morishige in 34,78.

Otterspeer kwam na de snelste volle ronde van het hele veld van 25,1 tot zijn tijd van 35,03. Dat was lang de beste tijd totdat Morishige er ruim onder ging in de rit tegen Janno Botman. Die werd met 35,25 achtste.

Laurent Dubreuil uit Canada werd met 34,87 tweede. Yuma Murakami was met 35,032 enkele duizendsten van een seconde sneller dan Otterspeer.

Stefan Westenbroek was eerder zaterdag als tweede geëindigd in de B-groep. De sprinter van Reggeborgh moest met 35,43 alleen de Amerikaan Austin Kleba (35,38) voor laten gaan. Joep Wennemars werd negende met 35,72, Serge Yoro tiende met 35,76.

Zilver voor ploegenachtervolgsters

De Nederlandse schaatssters zijn als tweede geëindigd op de ploegachtervolging. Joy Beune, Elisa Dul en Robin Groot kwamen tot 3.01,74. Daarmee waren ze alleen langzamer dan olympisch kampioen Canada, dat won in 3.00,97.

Het Nederlandse trio won de race van Verenigde Staten dat met 3.04,01 derde werd. Canada was daarna in de rit tegen Japan net iets sneller.

De schaatsers werden een dag eerder derde op de ploegachtervolging achter Noorwegen en de Verenigde Staten.