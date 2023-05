Premium Het beste van De Telegraaf

Cocu bezorgd over volgend seizoen

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Phillip Cocu Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Terwijl Phillip Cocu met Vitesse nog volop is verwikkeld in de strijd om het behoud van het Eredivisieschap, maakt de trainer zich ook zorgen voor het nieuwe seizoen. De ex-international, die eind september aan de slag ging als trainer in Arnhem, vreest voor een herhaling van zetten, als Vitesse opnieuw beperkt is in de mogelijkheden door alle overnameperikelen. Vitesse maakte vrijdag bekend een aanvullend onderzoek te verwachten in het goedkeuringsproces van de overname door de Common Group van de Amerikaan Coley Parry, waardoor dat hele proces naar verwachting over de zomer heen wordt getild. Vitesse gaat een nieuwe miljoenenlening aan met Parry om het budget voor komend seizoen rond te krijgen.