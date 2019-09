Slechts over drie posities kopzorgen voor Koeman

De elf van Oranje, die de EK-kwalificatiewedstrijd met 4-2 won van Duitsland, in Hamburg. Ⓒ BSR/Soccrates

TALLINN - Na de finaleplaats in de Nations League stevent Oranje door de knappe overwinning bij Duitsland (2-4) linea recta af op het Europees kampioenschap. Estland-uit (vandaag 20.45 uur) is de vierde van de acht haltes in de kwalificatiereeks. Het elftal staat nagenoeg als een huis. Bondscoach Ronald Koeman wordt daarmee beloond voor zijn keuze snel naar een vast elftal en – na het WK van 2018 – naar een vast systeem toe te werken. Acht spelers vormen de ruggengraat.