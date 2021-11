Live: Oranje met Danjuma in basis op jacht naar WK-ticket

Voetbal

Misstap Noorwegen zet deur naar WK wagenwijd open voor Oranje

Letland heeft het Nederlands elftal een grote dienst bewezen in de strijd om een ticket voor het WK. De Letten hielden in Oslo Noorwegen op 0-0, waardoor Oranje later vanavond bij een overwinning in Montenegro verzekerd is van kwalificatie voor het WK in Qatar.