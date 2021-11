Oranje met Malen en Danjuma tegen Montenegro

Voetbal

Zweedse bondscoach raadselachtig over Zlatan Ibrahimovic: ’Dat ga ik niet onthullen’

Het is onduidelijk of Zlatan Ibrahimovic zondag kan meedoen in de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tussen Spanje en Zweden. Bondscoach Janne Andersson ontweek zaterdag vragen over de fitheid van de 40-jarige aanvaller, die donderdag bij Georgië (2-0 verlies) nog het gehele duel meespeelde.