Oranje ziet voorsprong slinken in slotfase

Door de uitslag in Oslo staat Oranje nu nog een punt voor op zowel Noorwegen als Turkije, dat met 6-0 van Gibraltar won. Bij een zege van het Nederlands elftal in Podgorica staat Oranje vier punten los van beide landen en is plaatsing voor het WK een feit.

Oranje is het kwalificatieduel gestart met Donyell Malen en Arnaut Danjuma op de flanken voorin. Zij moeten met spits Memphis Depay voor de doelpunten zorgen. Noa Lang zit in vergelijking met het duel tegen Gibraltar op de bank, Steven Berghuis is niet fit en zit niet bij de selectie. In Podgorica zijn 200 Oranje-fans aanwezig, zij zien de nationale ploeg als laatste landgenoten live in actie nu De Kuip dinsdag leeg moet blijven.

Opstelling Oranje: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, Klaassen, De Jong; Malen, Depay, Danjuma.

Uros Djurdjevic heeft een basisplaats bij Montenegro. De aanvaller van Sporting Gijon speelde in het verleden anderhalf seizoen voor Vitesse. Bondscoach Miodrag Radulovic kan ook geen beroep doen op zijn sterspeler Stevan Jovetic en Adam Marusic. De spits van Hertha BSC en de verdediger van Lazio zijn positief op corona getest, net als Aleksandar Scekic van Partizan Belgrado. Stefan Mugosa en Nikola Vukcevic zijn nog geblesseerd.

Opstelling Montenegro: Sarkic; Vukcevic, Savic, Vujacic; Radunovic; Jovocic, Jankovic, Osma, Tomasevic; Djurdjevic, Haksabanovic.