Nieuw Europees drama Ajax: tweede roemloze uitschakeling van het seizoen

Het treffen met de ’grootmacht’ Ajax was in de Berlijnse wijk Köpenick het gesprek van de (wedstrijd)dag. ’Union Berlin könnte Klubgeschichte schreiben’, schalde om het half uur uit de radio. Oftewel: Union Berlin kon clubgeschiedenis schrijven. Op de tribunes werd vlak voor de aftrap een groot spandoek ontrold met: ’Wenn der Traum wahr wird…’, ’Als de droom uitkomt’.

Om dat te proberen voorkomen, smeedde Heitinga een gedurfd plan, waarmee hij meer flexibiliteit op de helft van Union Berlin wilde krijgen en kreeg. In de thuiswedstrijd schoten of kopten de Amsterdammers immers geen enkele keer tussen de palen. De 1-3-4-3-formatie in balbezit ging ten koste van Owen Wijndal, omdat Devyne Rensch, Jurriën Timber en Calvin Bassey de defensie vormden. Het vierkant op het middenveld bestond uit de doorgeschoven Edson Alvarez en Kenneth Taylor als controleurs, met Davy Klaassen en Steven Berghuis daarvoor. Mohammed Kudus, Dusan Tadic en Steven Bergwijn werden in de voorhoede geposteerd. Bij balbezit van Union Berlin werd Alvarez de vierde verdediger.

Zonder tot echt grote kansen te komen, leek Ajax zijn zaakjes in de beginfase goed voor elkaar te hebben. De Amsterdammers hadden zoals verwacht veel balbezit, drongen de thuisclub terug, maar waren onzorgvuldig in de eindfase of maakten een verkeerde keuze.

Handsbal Bassey

Dat laatste deed scheidsrechter Ricardo de Burgos in hun ogen na ruim een kwartier ook. De Spanjaard wuifde een handsbal van Calvin Bassey in het strafschopgebied – na een kopbal van de Nederlander Danilho Doekhi – resoluut weg. Ook nadat de Union-spelers verhaal kwamen halen, maakte hij in woord en gebaar duidelijk dat Bassey zijn arm niet bewoog en dat van een strafschop geen sprake kon zijn. Nadat hij door de VAR naar het scherm was geroepen, herzag hij na het minutenlang bestuderen van de beelden zijn resolute mening. Dat de bal van dichtbij werd gekopt, was kennelijk geen argument meer. De Spanjaard ontpopte zich daardoor tot thuisfluiter en leek geen enkel risico te willen nemen, nadat vorige week de 0-1 van Morten Thorsby nogal makkelijk door de VAR was geannuleerd wegens hands.

Heitinga en zijn spelers mochten hoop putten uit de statistieken van Union Berlin, dat vier van de laatste acht penalty’s had gemist. Al had de man die achter de bal plaatsnam, Robin Knoche, drie van zijn laatste vier kansen vanaf elf meter wél de trekker overgehaald. Rulli was ontzettend dichtbij, raakte de bal, maar zag die via zijn vuist en de paal alsnog in het net verdwijnen: 1-0.

De 3-1 van oud-Ajacied Danilho Doekhi valt binnen. Ⓒ ProShots

Met de tegentreffer schoot Ajax zichzelf in de voet, want nu was er voor de gedeeld koploper van de Bundesliga helemaal geen reden om de verdedigende stellingen te verlaten. De gasten herpakten zich en joegen voor rust op de gelijkmaker. Twee minuten voor rust leek die er te komen, nadat Kudus na een schot van Steven Bergwijn en redding van Union-doelman Frederik Ronnow de bal binnentikte. De Ghanees stond echter in buitenspelpositie.

Zestig seconden later leek het al over en sluiten voor Ajax. De in Amsterdam niet te passeren Rulli vergaloppeerde zich op een schot van Josip Juranovic en de eenvoudig houdbare bal glipte onder zijn uitgestoken arm door (2-0). VAR Diego Barbero en arbiter De Burgos maakten zich nog minder geliefd bij Ajax door één minuut extra aan de eerste helft toe te voegen, terwijl het hands van Bassey in de zeventiende minuut plaatshad en de strafschop vier minuten later werd genomen.

Vakkundige afronding

Toch kwam de Nederlandse recordkampioen vroeg in het tweede bedrijf terug in de wedstrijd, omdat Kudus een afgemeten voorzet van Bergwijn vakkundig afrondde: 2-1. De Amsterdamse vreugde was echter van korte duur, drie minuten om precies te zijn. Doekhi troefde bij een corner Jurriën Timber in de lucht af en kopte de 3-1 binnen. Kudus had met nog een half uur spelen het duel weer spannend moéten maken. Maar na een prachtige aanval via Berghuis, Tadic en Klaassen schoot hij van dichtbij naast.

Daarmee werd na vijf zeges en een gelijkspel de eerste nederlaag onder het bewind van Heitinga ingeluid, want ook het inbrengen van Brian Brobbey en later Lorenzo Lucca voor Klaassen en Bergwijn sorteerde geen effect. Dat Ajax zich – met drie punten achterstand op Feyenoord – in maart al volledig op de landstitel en de TOTO KNVB-beker kan richten, is de enige schrale troost. Het zal echter niet zijn waar Heitinga op gehoopt en gerekend had.

Ook bij de spelers was er de nodige frustratie en Alvarez moest diep in blessuretijd vertrekken met rood. Na het laatste fluitsignaal was er zelfs nog een flink opstootje met onder andere Bergwijn, wat de avond bepaald niet mooier maakte.

Tadic: ’Wij waren de betere’

Dusan Tadic vond dat Ajax donderdagavond in de tussenronde van de Europa League had moeten winnen bij 1. FC Union Berlin. Dat zei de aanvoerder bij Veronica. „Wij waren de betere. Helaas hebben we dat niet in de score tot uitdrukking kunnen brengen. Maar ik ben trots op de manier waarop we hebben gevochten.”

Ajax verloor in Duitsland met 3-1. Thuis was de ontmoeting in een gelijkspel geëindigd, 0-0.

In de beginfase had Ajax afstand moeten nemen, vervolgde Tadic. „Daar kregen we de kansen voor. Die hebben we niet benut. Dan komen we achter door een ongelukkige strafschop. Misschien ging het daardoor mis. Natuurlijk kunnen we niet tevreden zijn, maar dit was niet terecht.”