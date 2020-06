Eintracht Frankfurt met slogan #blacklivesmatter op shirt tegen Bayern München

Op het shirt staat aan de voorzijde de slogan #blacklivesmatter. Daarmee wil de Duitse club van aanvaller Bas Dost en middenvelder Jonathan de Guzman de mondiale strijd ondersteunen tegen racisme en politiegeweld. Na de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd eind vorige maand in Minneapolis wordt overal in de wereld geprotesteerd, met deze leuze als een van de thema’s.

Hoofdsponsor Indeed van Eintracht Frankfurt heeft voor deze wedstrijd in de halve finales van de Duitse beker ruimte gemaakt op het tenue om de boodschap uit te dragen. „Als team en als club verwerpen we alle vormen van racisme en vandaag willen we dat nog eens extra benadrukken”, liet sportdirecteur Fredi Bobic weten.

De winnaar van het duel in München speelt op 4 juli in Berlijn tegen Bayer Leverkusen, de ploeg van trainer Peter Bosz.