Arjen Robben gelooft nog steeds dat rentree kan slagen: ’Dan kun je het nooit fout doen’

„We hoeven er niet omheen te draaien, ik wil gewoon voetballen, wedstrijden spelen. Alleen heb je niet altijd alles in de hand”, stelt de 36-jarige Robben tegenover FOX Sports.

„Het enige wat je kan doen, is alles eruit halen wat erin zit. Jezelf zo optimaal mogelijk voorbereiden om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken. Dat is wat we doen, dan kan je jezelf ook niets verwijten.”

Robben blijft, zoals we hem kennen, hard werken. „Als je alles geeft, dan word je beloond. Ik ben er ook nog steeds van overtuigd dat het gaat lukken en dat ik wedstrijden ga spelen. Daar geloof ik nog steeds in, ik heb alleen geen garantie. Het is belangrijk dat je heel dicht bij jezelf blijft en je eigen weg volgt. Dan kun je het volgens mij nooit fout doen.”

Arjen Robben gooit teleurgesteld zijn shirt weg wanneer hij het veld verlaat. Ⓒ ANP

Robben liep in het eerste Eredivisie-duel van dit seizoen, nota bene tegen zijn oude club PSV, al na een half uur een liesblessure op. De schade bleek al snel mee te vallen, al is nog niet bekend wanneer de voormalig Oranje-international weer kan spelen.

„Ik vreesde erger”, stelde Robben enkele dagen na de wedstrijd met PSV. „Ik had ook wel erger verwacht. Gelukkig is er niets kapot in de spier, er is niks gescheurd. Dus dat is wel hoopvol.”