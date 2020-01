Feyenoord heeft Slowaak Robert Bozenik op de korrel voor spitspositie

Bozenik is een spits uit het Oostblok, voor wie wel een transfersom moet worden betaald. Hij is komende zomer transfervrij en zou nu voor enkele miljoenen beschikbaar kunnen komen. De aanvaller staat nu onder contract bij MSK Zilina.

Jørgensen

Bozenik wordt in eigen land omschreven als een talent en staat ook in de belangstelling van Duitse en Russische clubs. Maar geen van die clubs acteert in de absolute top. Of hij al helemaal klaar is voor het grote werk, is daarom de vraag. Maar in de schaduw van Nicolai Jørgensen kan hij mogelijk goed warmdraaien. Bozenik heeft voor zijn land acht interlands gespeeld en zou zelf graag naar Feyenoord willen komen.

Eerder in de winter had Feyenoord ook belangstelling voor Ricky van Wolfswinkel, maar die mag vanwege een ingreep aan zijn hoofd voorlopig niet in actie komen in wedstrijden. Hij traint op een laag niveau bij zijn huidige club FC Basel.

