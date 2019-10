Advocaat: ’Het belangrijkste is dat Feyenoord Europees voetbal haalt’

Advocaat leidde donderdagochtend al zijn eerste training in Rotterdam. Hij is de opvolger van Jaap Stam opvolgt. Die nam maandag ontslag bij Feyenoord, een dag na de kansloze nederlaag bij Ajax (4-0). Hij trok zijn conclusies nadat de landskampioen van 2017 slechts drie overwinningen boekte in elf wedstrijden en op de twaalfde plaats staat in de eredivisie.

Het viel Advocaat donderdagaochtend op dat de spelers niet veel zeiden. „Het is een beetje een stille groep”, zei hij. „Het mag wat mij betreft best wel wat actiever. Zeg eens wat tegen elkaar als het niet goed gaat. Maar waarschijnlijk is dat, om een vervelend woord te gebruiken, een ’proces’. Ik ben er wel van geschrokken.”

Hij confronteerde de selectie meteen met kritiek. „Ik heb de spelers verweten dat ze wel hebben geroepen achter Jaap Stam te staan, maar dat niet hebben laten zien. Hadden ze dat wel gedaan dan had mijn voorganger waarschijnlijk niet hoeven te vertrekken. Het begint in een wedstrijd met het winnen van een duel als je de bal wilt hebben. Bij de nederlaag tegen Ajax heb ik dat niet gezien.”