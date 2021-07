Joël Drommel werkt met PSV toe naar horde Galatasaray richting Champions League: ‘Een jongensdroom’

Joël Drommel. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Joël Drommel (24) is met ‘zijn’ nummer 16 hoogstwaarschijnlijk direct de nummer 1 van PSV, als op 21 juli tegen Galatasaray de route naar het kampioenenbal begint in Eindhoven. ,,Champions League! Dat is een jongensdroom’’, zegt Drommel. ,,Ik heb er héél veel zin in. Nog mooier wordt het wanneer dat weer voor echt volle stadions kan.’’