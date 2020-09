FC Barcelona meldt zich bij Ajax voor Sergiño Dest

FC Barcelona heeft korte lijntjes met oud-speler én Ajax-directeur Marc Overmars, die de transfervoorwaarden zou hebben geschetst. De Catalanen kijken nu wat er mogelijk is, maar de financiële situatie van de Spaanse topclub zorgt ervoor dat FC Bayern München nog altijd de beste papieren heeft.

FC Barcelona is vanwege een financieel steunpakket om overeind te blijven in de coronacrisis aan strikte regels gebonden. Alle clubs in de Primera Division zijn afgelopen maanden financieel geholpen door de staat. Daarbij is afgesproken dat FC Barcelona – en alle andere clubs – pas een transfer mogen afronden als daar 100% extra inkomsten tegenover staan.

Dat ondervindt ook Depay, die een akkoord heeft met Barcelona en weet dat Lyon er ook uit is, maar nog steeds in de wachtkamer zit. De transfer van Nelson Semedo naar Wolverhampton Wanderers moet de Spanjaarden de mogelijkheid verschaffen om bij Ajax een officieel bod uit te brengen op Dest.

Vanwege de afwikkeling van het papierwerk tussen Semedo en The Wolves en de uitslag van Semedo’s medische keuring, die nog op zich laten wachten, moet er nu echter nog een slag om de arm worden gehouden. Dat tijdverlies lijkt in het voordeel van FC Bayern.

Bij Ajax rekent niemand meer op een langer verblijf van Dest. De Amsterdammers wilden de eerste twee competitiewedstrijden het risico op een blessure – en daarmee op het mislopen van vele miljoenen – al niet meer nemen en lieten Dest door Erik ten Hag op de bank zetten.

De club probeerde afgelopen zomer het tot de zomer van 2022 lopende contract van Dest open te breken, op te waarderen en te verlengen, maar de speler gaf aan te willen vertrekken. Alle partijen rekenen erop dat er deze week een akkoord over de transfersom (van circa twintig miljoen euro en vijf miljoen aan bonussen) wordt gesloten. München lijkt de volgende bestemming van Dest, al hoopt Koeman op Barcelona.