Van Gerwen heeft de titel in Amsterdam voor het grijpen

Van Gerwen kwam tegen Suljovic geen moment in de problemen. Halverwege de wedstrijd was het niveauverschil gewoonweg te groot. Waar de nummer één van de wereld een gemiddelde score liet noteren van ruim 100, daar kwam zijn Oostenrijkse opponent niet eens boven de 90. Dat resulteerde dan ook in een snelle voorsprong van 5-2 (en even later van 7-3) voor Van Gerwen. Na de laatste pauze denderde (gemiddelde van 105,36) de beste darter ter wereld door en liet zich na de 11-4 winst door de fans luidkeels toezingen.

’Valsspelen’

Eerder in het toernooi won Van Gerwen van Gerwyn Price en Jonny Clayton. Daarbij was de 30-jarige Vlijmenaar zaterdagavond overigens niet te spreken over het gedrag van Price, die tijdens de partij (6-5 winst) in de achtste finales telkens bij het teruglopen vooral naast hem begon te praten. „Ouderwets een beetje valsspelen. Dat vind ik niet top”, liet hij tegenover RTL7 weten. Op weg naar de halve eindstrijd rekende Van Gerwen zondagmiddag, mede dankzij een uitstekend gemiddelde van 104,02, met 10-6 in legs af met Clayton.

Van Gerwen kan later op zondagavond het majortoernooi voor de vierde maal op zijn naam schrijven. Eerder zegevierde hij in de edities van 2015, 2016 en 2017. Vorig jaar riep Raymond van Barneveld hem nog een halt toe in de kwartfinales. Het event werd toen gewonnen door James Wade. Mocht Mighty Mike de titel veroveren en de daarbij behorende cheque van 70.000 Britse ponden, dan betekent dat na zijn recente triomfen bij de World Grand Prix en Champions League of Darts zijn derde majorsucces in nog geen maand tijd.

Danny Noppert (l) zorgde in de achtste finales voor de uitschakeling van tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. Ⓒ PDC

In de finale bindt Van Gerwen de strijd aan met de winnaar van de partij tussen Danny Noppert en Dave Chisnall. Noppert zorgde dit toernooi achtereenvolgens voor de eliminatie van Jeffrey de Zwaan, Gary Anderson en Ian White. In die laatste partij maakte de Nederlander het nog onnodig spannend door liefst twaalf wedstrijden te verspelen, waardoor White een 9-5 achterstand onschadelijk kon maken. Toch haalde Noppert in de allesbeslissende leg de overwinning (10-9) binnen.

Einde voor Barney

Van Barneveld werd zondagmiddag uitgeschakeld. De 52-jarige Hagenaar liet in de kwartfinales tegen Chisnall de zege uit zijn handen glippen. Zo miste hij een kans om op een 8-5 voorsprong te komen, maar verloor uiteindelijk met 8-10 in legs. Dat betekende voor vijfvoudig wereldkampioen Barney zijn laatste optreden als profdarter in een officieel toernooi in Nederland. Zijn definitieve afscheid volgt in december van dit jaar, wanneer hij deelneemt aan het WK in het Londense Alexander Palace.

Raymond van Barneveld strandde bij de World Series of Darts Finals in de kwartfinales. Ⓒ PDC