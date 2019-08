Stam neemt nieuwelingen mee

De twee nieuwkomers zijn door trainer Jaap Stam in de selectie van 21 man opgenomen voor de return in de play-offs van de Europa League tegen Hapoel Beer Sheva. De Rotterdamse ploeg verdedigt donderdag in Israël een voorsprong van 3-0.

Berghuis stapt eveneens in het vliegtuig. De aanvaller leek maandag een enkelblessure te hebben opgelopen op de training, maar liet even later via Instagram weten dat zijn fans zich geen zorgen hoeven te maken.

Bekijk ook: Berghuis met schrik vrij

Ook de teruggekeerde Rick Karsdorp is van de partij. De van AS Roma gehuurde vleugelverdediger miste het tweeluik in de vorige ronde tegen Dinamo Tbilisi, omdat hij nog niet speelgerechtigd was.

Verdediger Jan-Arie van der Heijden en middenvelder Yassin Ayoub maken geen deel uit van de Rotterdamse selectie. Ook de nog niet fitte spelers Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra, Bart Nieuwkoop en Sven van Beek blijven thuis.