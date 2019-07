Oranjebus na 4000 kilometer bij WK-finale

„Voor ons is dit bijna normaal, maar in andere landen zie je dit nooit”, zegt Henk van Beek, voorzitter van de vereniging die de Oranjebus beheert, als hij over het plein met feestende landgenoten uitkijkt. „We hebben hier met z’n allen weer iets bijzonders achtergelaten.”

De inwoners van Lyon die zondag langs het Place Antonin-Poncet lopen, kijken vreemd op. Ze zien enkele duizenden Nederlanders rond het middaguur een feestje bouwen voor de Oranjebus die bij de fonteinen op het plein staat geparkeerd. De fans springen onder de brandende zon van links naar rechts, ze zingen luidkeels mee met John de Bevers hit ’Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’ en ze zwaaien met hun shirt boven hun hoofd tijdens een optreden van Het Feestteam.

Gevoel

„Dit is het eerste WK bij de vrouwen waar we bij zijn”, zegt Van Beek. „Je ziet hier een heel ander publiek dan bij de mannen, waar we al sinds het EK van 2004 in Portugal alle grote toernooien afgaan. Hier is 70 procent vrouwen en kinderen, van de 30 procent aanwezige mannen hoort het grootste deel bij het gezin. Maar de beleving en de sfeer zijn hetzelfde.”

Eyecatcher

Beelden van de Oranjeparade door Le Havre en vooral Valenciennes, waar zo’n 20.000 Nederlanders waren, gingen de hele wereld over. De KNVB gebruikt ze ook in de lobby bij de FIFA om het WK van 2027 binnen te halen. „Het gevoel dat je krijgt als je achterop de bus staat en over de hoofden van al die mensen in het oranje naar achteren kijkt, dat is onbeschrijflijk”, aldus Van Beek.

De dubbeldekker, die jarenlang in Londen dienst deed als lijnbus, is de ’eyecatcher’ van de Oranjefans geworden. Het reizen van stad naar stad kost behoorlijk wat tijd, aangezien de 40 jaar oude bus niet sneller dan zo’n 60 kilometer per uur gaat. „Er zit best wel een nieuwe motor in. Het is een diesel, langzaam aan komt er steeds een kilometertje bij. Hij rijdt nu gemiddeld zo’n 63, 64 kilometer per uur. Scheelt toch weer een beetje.”

Hoewel de Amerikanen als favoriet de WK-finale in gaan, gelooft Van Beek in een goede afloop. „Toen ik vanochtend uit bed stapte, had ik een brok in m’n keel. Ik dacht: het is zo’n dag, het gaat gebeuren.”