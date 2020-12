Britse media zien nieuwe aanwas van talenten bij Ajax

Ryan Gravenberch wordt in de Britse media gezien als één van de grote talenten bij Ajax. Ⓒ BSR Agency

Tevredenheid en opluchting overheerst in de Britse media na de 1-0 zege van Liverpool in de Champions League dinsdagavond op Ajax. Ook zijn er lovende woorden over het prima optreden van Ryan Gravenberch, die volgens The Guardian aan de basis stond van het goede spel van Ajax.