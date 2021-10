Jürgen Klopp loopt boos weg bij interview: ’Jij bent geen mooi persoon’

Dat leverde de nodige vragen op, ook aan het adres van Klopp, die direct liet blijken dat hij zijn collega graag de hand had geschud. De Duitser reageerde echter gepikeerd toen een Spaanse journalist vroeg waarom hij boos was aan het einde van de wedstrijd. „Ik was helemaal niet boos. Ik ben geen idioot, je moet geen verhaaltjes gaan creëren. Ik wilde een hand geven, hij niet. Ik ben emotioneel, hij is emotioneel. En jij bent geen mooi persoon, omdat je hier een verhaal rond wil brouwen. Je zegt dat ik boos was. Wel, nú ben ik boos, omdat jij me deze vraag stelt.” Vervolgens liep de manager van The Reds weg bij het interview.

Bij de Britse zender BT Sport gaf Klopp aan de actie van Simeone te begrijpen. „Zijn reactie was net zoals die van mij, toen Atlético Liverpool versloeg op Anfield. Niet al te best. Hij was duidelijk boos. Niet vanwege mij, maar vanwege de wedstrijd. De wereld. Ik begrijp dat wel, want de beslissingen van de scheidsrechter waren niet in hun voordeel. Toch denk ik dat onze penalty terecht was. Voor Atlético vond ik het geen strafschop, al was ik wel verrast dat de scheidsrechter zijn beslissing terugdraaide. En de rode kaart voor Antoine Griezmann... Natuurlijk is het ongelukkig, maar het is terecht. Zijn voet raakt het gezicht van Roberto Firmino.”

Simeone gaf zelf overigens ook een uitleg over waarom hij direct naar binnen rende. „Ik groet liever niet na de wedstrijd. Ik ben er geen fan van. Het is niet oprecht, omdat er eigenlijk altijd iemand is die niet tevreden is met de wedstrijd.”