Sven Kramer: ’Ik schaam me wel een beetje’

„Ik heb alles gegeven en geprobeerd, maar het was gewoon niet goed genoeg”, zei hij tegenover de NOS. „Mijn rondjes 29,7 kwamen te snel. Ik kreeg de rondetijd nog een keer terug naar 29,3, maar daarna liep het te veel op. Ik moest er te veel voor knokken en het ging gewoon niet makkelijk.”

„In een 5 kilometer kan een rondje van 29,7, maar dan moet je het daarna wel weer terugbrengen naar 29-laag, alleen dat lukte niet”, vervolgde Kramer, die in de laatste meters niet meer aanzette. „Ik wil gewoon niet zo over die baan heengaan. Ik schaam me wel een beetje, al had ik sowieso meer de team pursuit in mijn hoofd.”

Toch blijft hij optimistisch over de rest van de Spelen. „Het was al heel spannend of ik hier überhaupt naartoe zou gaan en toen reed ik nog een fantastische rit op het OKT. Nu hoop ik nog op een mooi slotstuk met de team pursuit.”

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.