Cavendish: ’Al die shit doet me niets’

In Saudi-Arabië reed hij vorige week zijn eerste koers van het jaar. Teamgenoot Phil Bauhaus won de race, maar zelf won Cavendish geen rit, al kijkt hij terug op een fijn debuut.

„Geweldig. Het gevoel om (als team, red).) weer eens te winnen, was fantastisch”, zo tekende Het Nieuwsblad op uit zijn mond. „Daarvoor waren we met de ploeg naar deze Saudi Tour gekomen. We hebben afgelopen winter veel samen getraind en we kennen mekaar allemaal heel goed. Het was fun.”

Bij zijn oude ploeg Dimension Data voelde Cav nooit voldoende begrip voor het feit dat hij in 2018 het Epstein-barrvirus, een variant van klierkoorts, opliep.

„Dat was frustrerend, ja. Vooral omdat ook mensen die het voor het zeggen hadden, meegingen in dat verhaal. Nu, ik moet toegeven dat toen Mark Renshaw (zijn vroegere ploegmaat, red.) in het verleden Epstein-barr had, ik ook altijd zei dat hij wat flinker moest zijn. Pas toen ik het zelf had, heb ik me bij hem geëxcuseerd. Maar dat de mensen het niet begrijpen?” Cavendish haalt zijn schouders op. „Al die shit in jullie magazines of op Twitter, het doet mij niets.”