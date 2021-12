Nederlander Albert Stuivenberg op bank bij Arsenal tijdens kraker tegen Manchester City

Naast Arteta zouden meer stafleden besmet zijn geraakt met het virus. De 39-jarige Spanjaard volgt het duel met City thuis voor de televisie. „Ik zal wel contact hebben met de mensen op de bank. Ik zal ze op sommige momenten helpen, maar zij moeten het doen langs de lijn.”

Stuivenberg ging twee jaar geleden bij Arsenal aan de slag als assistent van Arteta. De 51-jarige Rotterdammer was eerder onder meer assistent van Louis van Gaal bij Manchester United en hoofdtrainer van Racing Genk.

Arsenal is dankzij een sterke serie opgeklommen naar de vierde plaats in de Premier League, wel met 15 punten achterstand op City. De ploeg van Arteta won de laatste vier competitieduels. Arsenal speelde daarin steeds zonder Pierre-Emerick Aubameyang. Arteta zette de spits uit de selectie nadat Aubameyang niet voor het eerst een training had gemist. Aubameyang moest daarom zijn aanvoerdersband inleveren. De aanvaller is nu met Gabon in voorbereiding op het toernooi om de Afrika Cup.